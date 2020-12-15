Жители Челябинска попросили Джо Байдена решить экологическую проблему

Жители Челябинска обратились к Джо Байдену и всему мировому сообществу решить проблему с экологией в городе. Активисты записали соответствующее обращение.

Местная жительница Валентина Волкова рассказала Telegram-каналу «Подъем», что решила обратиться к мировому сообществу потому, что российские власти нас не слышат.

Жители, которые записали видео, понимают, что это не входит в обязанности американского президента, но надежда, по их словам, умирает последней.

«Мы понимаем, что это не юрисдикция США, но чем черт не шутит. Когда нет выхода, цепляешься за любую соломинку. Если хоть какая-то реакция последует, мы будем этому рады», — сказала Валентина Волкова.

Жители Челябинска уже давно жалуются на загрязнение воздуха из-за промышленных выбросов. В регионе, по словам активистов, растет количество людей с заболеваниями органов дыхательной системы и с онкологией.

Ранее российский ученый Дмитрий Питерский, проживающий в Германии, обратился к Владимиру Путину с просьбой защитить экологию Кавказских Минеральных Вод. По мнению географа, проблему экологии в этом районе нужно решать немедленно.