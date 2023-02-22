Экология 22 февраля 2023, 16:34 Жители Брянской области сдали 1053 тонны вторсырья в экопункты в 2022 году

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Российский экологический оператор оценил работу сети экопунктов в Брянской области. За 2022 год жители региона сдали в них 1053 тонны вторичного сырья. Все было направлено на переработку.

«Продолжаем подводить итоги работы экопунктов в российских регионах. Граждане могут сдать в такие точки вторичное сырье и получить за это денежное вознаграждение. Это отличный стимул не только с точки зрения заботы об окружающей среде, но и в плане развития экономики замкнутого цикла. Ведь отходы — не мусор, а ценный ресурс, который можно вернуть в оборот, производить из него новые товары. В Брянской области граждане проявляют сознательность, в 2022 году они принесли в экопункты 1053 тонны вторсырья — 358 тонн макулатуры, 589,7 тонны пластика, 50,3 тонны стекла и 55 тонн металла. Весь объем был направлен на переработку. РЭО поддерживает инициативу частных компаний развивать сети экопунктов в российских городах и продолжит делиться информацией об их деятельности», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Реализацию программы раздельного накопления отходов в Брянской области осуществляет региональный оператор АО „Чистая планета“. В городе Брянске и области региональным оператором открыты и функционируют 10 пунктов платного приема вторичного сырья — экопункты, куда можно принести макулатуру, пластик, стекло и другие отходы и получить за это деньги. Работа экопунктов способствует популяризации сортировки и разделения отходов, приучает население к осознанному потреблению и бережному отношению к окружающей среде», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Все экопункты оснащены специальными контейнерами для сбора отработанных батареек, которые направляются на завод по переработке элементов питания в Челябинск. Дважды в год, весной и осенью, экопункты используются в качестве дополнительных локаций для проведения акции по бесплатному приему от населения отработанных шин на утилизацию.

Дополнительно региональный оператор сотрудничает с 135 пунктами приема черных и цветных металлов, которые в рамках партнерства принимают картон и пластик. Это решение помогло АО «Чистая планета» существенно расширить географию пунктов приема вторсырья от населения на территории Брянской области.

Каждый экопункт в среднем ежедневно посещают 30 жителей, в год до 12 тысяч человек. Всего, благодаря развитой сети пунктов приема, в 2022 году собрано 1053 тонны вторсырья: 590 тонн — в экопунктах и 463 тонны — в пунктах партнеров.

Постоянными партнерами-утилизаторами и предприятиями по переработке вторсырья, с которыми сотрудничает региональный оператор, являются Ассоциация «ЭкоШинСоюз», российское производство наносиликатов и полимерных композиций на их основе АО «МЕТАКЛЭЙ» (г. Карачев), Суражская картонная фабрика АО «Пролетарий» и ГК «Мегаполисресурс» (г. Челябинск).

Региональный оператор АО «Чистая планета» активно взаимодействует с администрациями районов и осуществляет согласование мест и установку контейнеров для раздельного сбора отходов, охватывая раздельным сбором новые районы области. Всего в Брянской области раздельным накоплением отходов охвачено 86% населения. Во дворах многоквартирных домов Брянска региональным оператором установлены 12 экодомиков для раздельного накопления отходов с окошками — «Картон.Бумага», «Пластик.ПЭТ» и «Пластиковые бутыли и флаконы».