Жители Анапы испугались нашествия пауков. Видео

Анапу заполонили пауки. Некоторые районы города окутаны «белой сеткой» из паутины. Специалисты объяснили явление ранним потеплением и влажностью.

Представитель Россельхознадзора Геннадий Бабенко в эфире телеканала «Россия 24» заметил, что пауки не ядовитые и людям не угрожают.

«Имеются виды пауков, которые ранней весной возобновляют свою жизнедеятельность. <…> Повышение температуры могло повлиять на их активизацию», — пояснил Бабенко.

В Сети местные жители поделились кадрами, назвав происходящее «апокалипсисом». Активность членистоногих, по данным телеканала, уже снизилась.

«Нашествие» пауков, подтвердили РИА «Новости» в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю, для горожан не представляло опасности.

«Наши инспекторы выехали на место. Такого большого распространения они не увидели, пауков вообще не смогли найти», — уточнили в ведомстве.

Специалисты пришли к выводу, что пауки были обычными, без «карантинного статуса», не нанесли ущерба или вреда. Они согласились с мнением Геннадия Бабенко о том, что активность пауков обусловлена резким потеплением.