Жителей Волгоградской области предупредили о 40-градусной жаре

В ближайшие четыре дня жителей Волгоградской области ожидает 40-градусная жара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«По сообщению Волгоградского ЦГМС, в дневные часы 18-го, 19-го, 20-го, 21-го числа на территории Волгоградской области ожидается сильная жара +40…+42 градуса. Главное управление МЧС РФ по региону призывает граждан быть предельно внимательными при обращении с огнем», — говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали людей не выходить на улицу в обеденное время, не работать на воздухе долго, а также носить светлую легкую одежду и пить больше воды. Кроме того, спасатели напомнили, что в такую погоду нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

«Запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ», — сообщили в ведомстве.

Врач-диетолог Нурия Дианова ранее рассказала, что в жару желательно воздержаться от манной каши и овсянки на молоке на завтрак. Они быстро портятся, а манка и вовсе создает иллюзию голода.