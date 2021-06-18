Жителей Урала предупредили об аномальном похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Челябинскую и Свердловскую области придет аномальное похолодание. Также снижение температуры ожидается на юге Западной Сибири. Об этом сообщил ТАСС.

«Это похолодание не будет сумасшедшим, но все-таки, начиная с 19 июня, будет ниже нормы на четыре-шесть градусов в Свердловской, Челябинской, Омской областях. 20 числа уже и в Омской, Новосибирской будет температура ниже нормы», — приводит слова синоптика ИА Ura.ru.

Он предупредил, что до 22 июня включительно будет прохладно. Столбики термометров опустятся до +7...+10 градусов в Томске, Новосибирске, Омске и Екатеринбурге. Днем температура поднимется до +16...+18 градусов.