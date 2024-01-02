Экология 02 января 2024, 23:36 Жителей центральных регионов России предупредили о морозах до -35 градусов МЧС сообщило о приходе морозов до -35 градусов в Центральной России 3 января РИА «Новости»

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Похолодание до -27…-35 градусов ожидается в регионах Центрального федерального округа в ближайшую среду, 3 января. Об этом свидетельствуют данные региональных управлений МЧС и Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, погодные условия в центральных регионах страны станет диктовать циклон, который придет с Поволжья. Он принесет снегопады в восточную часть центрального округа и серьезные холода. Средняя температура днем составит от -21 до -28 градусов, а ночью опустится до -34 градусов, что намного ниже климатической нормы.

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В ярославском главке МЧС жителей предупредили, что ночью столбики термометра опустятся до -35 градусов. Такая температура останется до утра. На один градус больше ожидается в Тверской и Костромской областях.

Не дотянут до -30 градусов столбики термометров в Калужской, Рязанской, Орловской, Смоленской и Тульской областях. Они останутся на уровне -27 градусов.

Не обойдут морозы и Московскую область. Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин, пик холодной погоды в регионе придется на среду, 3 января. До этого дня столбики термометра станут опускаться все ниже до -28 градусов днем и -30 по ночам.

Небольшое повышение температуры начнется в четверг, но станет очень коротким. К рождественскому сочельнику холода вернутся в Подмосковье.