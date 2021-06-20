Жителей Центральной России предупредили об «опасном солнце»

В течение ближайшей недели жителей Центрального федерального округа ждет высокий уровень ультрафиолетового излучения. Если находиться под лучами солнца в полуденные часы, то можно получить проблемы со здоровьем, предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, это бывает редко в Центральном федеральном округе. Нужно обязательно соблюдать все меры осторожности, лучше находиться не на улице в это время», — сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Повышенная солнечная активность, по его словам, в первую очередь негативно влияет на развитие кожных заболеваний, а также сказываться на зрении. Вильфанд порекомендовал не находиться на солнце до 15:00.

В Центральном федеральном округе, особенно в Москве, будет не просто жарко, а очень жарко. В выходные отклонение от нормы для этого времени года составит шесть-семь градусов, а с понедельника, 21 июня, — восемь-девять, рассказал «360» Вильфанд.