Экология 22 марта 2023, 09:24 Жителей Центральной России предупредили о заморозках в конце марта Синоптик Вильфанд: в конце марта в Центральной России ожидаются заморозки piqsels

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В Центральной России до конца марта ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его процитировали на сайте издания «Говорит Москва».

Он отметил, что в основном морозы ожидаются в ночное время суток.

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По словам Вильфанда, спрогнозированное им понижение температуры является естественным похолоданием. Синоптик сказал, что таким образом погодные условия вернутся к климатически нормальным показателям после аномального для этого времени года тепла.

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В частности, в среду — 23 марта — в Москве ожидается до +11 градусов. На следующий день столбики термометров в дневное время покажут значения еще на один градус теплее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предполагал, что заморозки в ночное время суток на территории Центральной России будут холодными до середины апреля. Из-за этого автовладельцам не стоит спешить со сменой зимней резины на летнюю.