Жителей центральной части России предупредили о похолодании

Новая рабочая неделя начнется в Центральном федеральном округе с жары до +32 градусов. Но затем температура начнет падать, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник–вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде. Уже ночные температуры будут около +10 градусов и дневные от +15 до +20 градусов», — привело слова синоптика РИА «Новости».

Вильфанд добавил, что в начале недели температура будет на восемь градусов превышать норму. При этом на севере ЦФО ожидается более жаркая погода, чем в столице. В ночь на вторник столбики термометров покажут +15…+18 градусов тепла, а днем будет ощущаться влияние циклонической ложбины.

«Будет уже облачно, в среду ночь еще будет очень теплой, но более облачной и дождливой. В четверг тоже дождь. В среду температура будет от +19 до +23 градусов, но все-таки это заметное, сильное понижение», — отметил научный руководитель.

В четверг и пятницу воздух прогреется только до +15…+20 градусов. В эти дни будет также облачно, но уже начнутся кратковременные дожди.