Жителей центра России предупредили об угрозе предпоследнего уровня опасности пожаров

Сразу четырем регионам центральной части России грозит предпоследний класс пожарной опасности. Возгорания в лесах могут начаться на этой неделе, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Из-за прогнозируемых высоких дневных температур воздуха до +30 градусов и отсутствия осадков классы пожарной опасности повысятся до четвертого в Белгородской, Брянской, Воронежской и Орловской областях Центрального федерального округа», — заявил начальник института Максим Бедило.

Также уровни пожарной опасности могут повыситься в четырех муниципалитетах Коми и на большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Высокие риски возникновения природных пожаров сохраняются в Мордовии, Саратовской, Нижегородской и Оренбургской областях.

«В третьей декаде месяца сложная обстановка, связанная с природными пожарами, будет складываться в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Иркутской области, на юге Камчатского и Красноярского краев, где сохраняется дефицит осадков», — уточнили в институте.

Ранее спецтехнику для патрулирования лесов и тушения пожаров доставили в Хабаровский край. Президент Владимир Путин поручил оказать материальную помощь пострадавшим от природных пожаров регионам.