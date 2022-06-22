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    22 июня 2022, 03:53

    Жителей центра России предупредили об угрозе предпоследнего уровня опасности пожаров

    ВНИИ ГОЧС: центру России грозит предпоследний уровень опасности пожаров

    Дарья Бунякова

    Сразу четырем регионам центральной части России грозит предпоследний класс пожарной опасности. Возгорания в лесах могут начаться на этой неделе, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

    Жителей центра России предупредили об угрозе предпоследнего уровня опасности пожаров

    «Из-за прогнозируемых высоких дневных температур воздуха до +30 градусов и отсутствия осадков классы пожарной опасности повысятся до четвертого в Белгородской, Брянской, Воронежской и Орловской областях Центрального федерального округа», — заявил начальник института Максим Бедило.

    Также уровни пожарной опасности могут повыситься в четырех муниципалитетах Коми и на большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Высокие риски возникновения природных пожаров сохраняются в Мордовии, Саратовской, Нижегородской и Оренбургской областях.

    «В третьей декаде месяца сложная обстановка, связанная с природными пожарами, будет складываться в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Иркутской области, на юге Камчатского и Красноярского краев, где сохраняется дефицит осадков», — уточнили в институте.

    Ранее спецтехнику для патрулирования лесов и тушения пожаров доставили в Хабаровский край. Президент Владимир Путин поручил оказать материальную помощь пострадавшим от природных пожаров регионам.