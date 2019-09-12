Жителей центра России предупредили о резком похолодании

В Гидрометцентре предупредили, что в Центральную часть России скоро придет резкое похолодание. К выходным температура опустится ниже нормы.

«С 14 сентября на севере Центрального округа, а также в Москве, дневная температура резко понизится — сразу на шесть-восемь градусов. Будет лишь 13-18 градусов. В воскресенье и понедельник похолодание продолжится. Ночью на севере Центрального округа — от трех до восьми тепла. Днем 11-17 градусов. Это уже ниже нормы», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

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По словам Паршиной, в ближайшие два дня температура будет в районе 20-25 градусов, на юге Центральной части столбики термометра будут доходить до 28 градусов тепла. Потом резко похолодает, причем не только в центре России.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в конце недели ожидаются ливни. Температура понизится до 16 градусов.

В Карелии, Вологодской и Архангельской областях сильный дождь прогнозируют начиная с субботы, там похолодает до 10 градусов, ночью температура может составить всего два градуса выше нуля.

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Зато на юге России по-прежнему будет тепло — днем до 30 градусов. На побережье краснодарских курортов температура воды будет 24-25 градусов.

В некоторых регионах азиатской части синоптики прогнозируют снег. Снежные осадки могут пройти на Таймыре, в Забайкальском и Красноярском краях. В Западной Сибири и на Дальнем Востоке ночью ожидаются отрицательные температуры.

Однако такая погода продержится недолго. Как заверили «360» синоптики, в конце сентября, по крайней мере в московский регион, вернется бабье лето.