Жителей центра России предупредили о «барической пиле»

Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в центральной части России, предупредили синоптики. Практически всю европейскую Россию накроет гигантский североатлантический циклон.

В тыловую часть циклона каждый день будут вновь и вновь приходить массивы дождевых туч. Сюда же зачастят порции холодного арктического воздуха. Это значит, что почти по всей европейской России резко похолодает, причем температурный фон окажется градусов на пять ниже климатической нормы. Ощущения дополнит высокая влажность, из-за которой будет казаться еще холоднее.

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Иными словами, в течение всей следующей недели уже начиная с понедельника постепенно будет холодать, пока термометры не покажут октябрьские, а не среднесентябрьские значения. Если в понедельник днем в Москве еще будет +10…+15 градусов, то к концу недели температурные значения приблизятся к нулевой отметке, рассказали в центре погоды «Фобос».

Дополнительно метеорологи предупредили о так называемой барической «пиле» — так говорят, когда атмосферное давление резко колеблется от высоких к низким показателям и наоборот. Метеозависимых накроет дурным самочувствием во вторник и среду. Именно в эти дни барометры резко упадут, а к выходным снова вернутся к норме.