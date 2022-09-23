Жителей Тюмени предупредили об ухудшении погоды | 360°

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Жителей Тюмени предупредили об ухудшении погоды

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Похолодание придет в Тюмень уже в эти выходные. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные синоптиков «Гисметео».

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По словам специалистов, суббота станет последним теплым днем в этом году. Столбик термометра будет держаться на отметке в +19 градусов. Кроме того, придет переменная облачность. А вот в воскресенье температура упадет до +10 градусов. Синоптики предупредили о дожде в этот день. В ночь на понедельник стоит ждать -1 градуса.

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