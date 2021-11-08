Жителей Свердловской области предупредили об ухудшении погоды

Штормовой ветер до 20 метров в секунду и мокрый снег придут в Свердловскую область. Ухудшение погоды ожидается с 8 по 9 ноября. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

«8-9 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, мокрый снег, гололедные явления», — заявили на официальном сайте ведомства.

Кроме того, жители области могут остаться без электричества из-за налипания снега на провода. Также с крыш может падать шифер.