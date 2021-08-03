Жителей Свердловской области предупредили об опасном смоге

Жителей в Свердловской области предупредили о смоге с вредными веществами, который начнется в ближайшее время. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на уральское отделение Гидрометцентра.

«С 20:00 3 августа до 20:00 5 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей», — рассказали в ведомстве. Природному явлению присвоили первую степень опасности. Уточняется, что в это же время в регионе ожидается жара, которая увеличивает риск лесных пожаров. К 5 августа начнутся небольшие дожди, смог рассеется, и жара спадет.