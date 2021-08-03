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    03 августа 2021, 17:54

    Жителей Свердловской области предупредили об опасном смоге

    Дарья Морозова

    Жителей в Свердловской области предупредили о смоге с вредными веществами, который начнется в ближайшее время. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на уральское отделение Гидрометцентра.

    «С 20:00 3 августа до 20:00 5 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей», — рассказали в ведомстве.

    Природному явлению присвоили первую степень опасности. Уточняется, что в это же время в регионе ожидается жара, которая увеличивает риск лесных пожаров. К 5 августа начнутся небольшие дожди, смог рассеется, и жара спадет.