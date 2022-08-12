Жителей столичного региона предупредили о предстоящей жаркой неделе

Жителей столичного региона ждет потепление: температура воздуха поднимется на четыре-шесть градусов выше климатической нормы. Синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов в интервью «360» рассказал, что жара сохранится в регионе до 21 августа.

Он напомнил, что в прошлом бывали и более жаркие периоды.

«Безусловно, температура будет выше климатической нормы. Но показатели столбика термометра крайне редко совпадают со среднестатистическими значениями», — подчеркнул Шувалов.

Однако предстоящие отклонения на четыре-шесть градусов выше нормы, по его словам, можно считать достаточно вескими.

«Температура выше +30 градусов — не такое уж частое явление для августа», — отметил метеоролог.

Он сказал, что в прошлом были и более жаркие последние месяцы августа.

«Стоит вспомнить высокие показатели столбика термометра в 2010 году. Но самым жарким днем было 12 августа 1972 года. Тогда столбики термометра показали +34 градуса», — поделился Шувалов.

По словам синоптика, жара останется в столичном регионе до 21-го числа. Шувалов отметил, что в этом августе месячное отклонение составит до трех градусов выше средней температуры. Однако жара — не самый неприятный момент. По словам синоптика, стоит обратить внимание на недостаток осадков.

«Пока в Москве практически ничего не выпало. Так, считаное количество миллиметров осадков. Вот в области местами прошли хорошие дожди. Но и в Подмосковье в основном воцарилась сухая жаркая погода, поэтому очень внимательно нужно вести себя на природе в лесах», — сообщил Шувалов.