Жителей Сочи предупредили о смерчах над Черным морем

Штормовое предупреждение начало действовать в Сочи из-за опасности появления смерчей над Черным морем. Жителей и гостей города просят быть осторожными и отказаться пока от отдыха у воды.

«Метеорологи распространили штормовое предупреждение об опасности образования смерчей над морем на участке Магри — Веселое в период с 09:00-10:00 и до конца дня 23 декабря», — сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Кроме того, продолжает действовать предупреждение о налипании мокрого снега в горах. Утром 23 декабря в Красной Поляне уже зафиксировали сильное налипание, которое все еще продолжается. Все службы города начали работать в усиленном режиме.

«Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями», — отметили в пресс-службе.

Но снежная погода пришла не только на юг России. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что с 24 декабря столичный регион накроет североатлантический циклон. «Грета» принесет с собой сильные метели и сугробы до 20 сантиметров.