Экология 04 июня 2023, 11:53 Жителей Сибири предупредили о надвигающейся аномальной жаре Жару до +36 градусов пообещали жителям Сибири в ближайшие дни Pawel Czerwinski / Unsplash

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В ближайшие несколько дней в Сибирь придет аномальная жара, заявили синоптики. По их информации, температура воздуха в регионе прогреется до +26 градусов, сообщил ТАСС. Относительно легко придется жителям Иркутской области, в которой погода останется в пределах климатической нормы.

Жара в Сибирский федеральный округ придет уже 4 июня. По прогнозам синоптиков, аномалия продлится три дня, а температура воздуха будет на семь градусов выше нормы. В некоторых частях Красноярского края и в Хакасии ожидают грозы, а в Туве сохранится высокая пожарная опасность.

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В Омской области температура воздуха прогреется на 10 градусов выше нормы. По данным метеорологов, в регионе будет до +36. В Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае — на один градус ниже., а в Кемеровской области и республике Алтай ожидают +30.

Совсем не по-летнему холодно в эти дни будет в Москве. Жителей столицы предупредили о ночных заморозках. В метеорологических службах отметили, что 4 и 5 июня столбики термометров могут опуститься до — 2 грудусов.