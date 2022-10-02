Жителей Сибири и ряда регионов Дальнего Востока предупредили о морозах | 360°

Экология 02 октября 2022, 02:07 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Сибири и ряда регионов Дальнего Востока предупредили о морозах Синоптик Вильфанд предупредил о морозах в Сибири и ряде регионов Дальнего Востока Unsplash

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Морозы придут в начале следующей недели в ряд регионов Дальневосточного (ДФО) и Сибирского (СФО) федеральных округов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начало октября будет очень холодным, суперхолодным, в некоторых регионах России. Погода будет соответствовать ноябрю в Тыве, Новосибирской области, Алтайском, Красноярском краях, Иркутской области», — сказал синоптик в разговоре с ТАСС.

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Он уточнил, что в перечисленных регионах температура будет на 6-10 градусов ниже нормы, а в Тыве — на 12 градусов. Морозная погода продержится до 3 октября.

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«В Забайкальском крае и Бурятии период такой очень холодной погоды будет дольше — до 4 октября», — отметил Вильфанд.

По его словам, столбики термометров в этих регионах покажут до -15 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что речь о настоящей зиме пока не идет, но морозы ожидаются внушительные.

Ранее Вильфанд рассказывал о погоде в Москве 2 октября. Он сообщил, что в этот день воздух в столице прогреется до +14 градусов.

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