Экология 14 марта 2023, 11:00 Жителей Санкт-Петербурга предупредили о мощном потеплении во вторник Синоптик Леус сообщил о потеплении до +8 градусов в Санкт-Петербурге 14 марта РИА «Новости»

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Вторник встретит жителей Санкт-Петербурга теплой погодой, столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог Михаил Леус.

По его словам, сильное влияние на погоду в городе окажет теплый сектор проходящего над Скандинавией циклона.

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«Пройдет снег, который затем перейдет в дожди. Температура в Санкт-Петербурге и области поднимется до +6...+8 градусов. Ветер подует с юга, с порывами до 11 метров в секунду», — написал он.

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Атмосферное давление в течение вторника поднимется до 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

«Сегодняшний день в Санкт-Петербурге может стать самым теплым с начала 2023 года. Ранее лидировало 19 января, когда потеплело до +5 градусов», — заключил Леус.

В среду ожидаются дожди. Синоптик прогнозирует потепление до +6 градусов.