14 марта 2023, 11:00
Жителей Санкт-Петербурга предупредили о мощном потеплении во вторник
Синоптик Леус сообщил о потеплении до +8 градусов в Санкт-Петербурге 14 марта
Вторник встретит жителей Санкт-Петербурга теплой погодой, столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог Михаил Леус.
По его словам, сильное влияние на погоду в городе окажет теплый сектор проходящего над Скандинавией циклона.
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«Пройдет снег, который затем перейдет в дожди. Температура в Санкт-Петербурге и области поднимется до +6...+8 градусов. Ветер подует с юга, с порывами до 11 метров в секунду», — написал он.
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Атмосферное давление в течение вторника поднимется до 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
«Сегодняшний день в Санкт-Петербурге может стать самым теплым с начала 2023 года. Ранее лидировало 19 января, когда потеплело до +5 градусов», — заключил Леус.
В среду ожидаются дожди. Синоптик прогнозирует потепление до +6 градусов.
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