Экология 25 августа 2023, 20:29 Жителей Ростовской области предупредили о грядущем похолодании

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Последние выходные лета в Ростовской области будут холодными. Температура воздуха составит +7 градусов. Об этом сообщила rostovgazeta.ru.

В пятницу, 25 августа, погода будет облачной. Днем температура в среднем составит +25 градусов, а ночью +14. Осадков ждать не стоит.

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В выходные дождей тоже не будет. Днем столбик термометра опустится до +23 градусов, а ночью до +13 градусов. При этом на севере региона температура может опуститься до +7 градусов.