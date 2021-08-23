Жителей ряда регионов России предупредили об аномальной жаре

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни жителей Поволжья, Урала и Западной Сибири. В частности, температура воздуха поднимется до +33 градусов.

В течение этой рабочей недели температура воздуха в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе будет аномально высокой для этого времени года.

«Необычайно высокие температуры наблюдаются в Поволжье и на Урале. В течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на шесть-девять градусов, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях — на 8–11 градусов», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве и Московской области на этой неделе похолодает. Синоптики заявили о завершении купального сезона. В среду днем ожидается +19 градусов.