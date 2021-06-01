Жителей Подмосковья предупредили о скорых заморозках

Ночью и утром 1 и 2 июня в Московской области ожидаются температуры до 1-2 градусов ниже нуля. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями посоветовали без необходимости не покидать дома в это время.

Об этом сообщило ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Пешеходам и водителям предложили помнить, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко. Поэтому автомобилистов призвали отказаться от обгонов и опережений, а пешеходов — быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

О грядущих заморозках в Подмосковье за неделю до их наступления жителей региона предупредила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она сообщила, что первые дни лета будут холодными, но осадков не будет.