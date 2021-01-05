Жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде 5 января

В Московской области весь день 5 января будет туман и слабый гололед. В таких условиях нужно быть предельно аккуратными при выходе на улицу. Об этом предупредило ГУ МЧС России по региону.

«По Московской области днем местами сохранится туман с видимостью 200-700 метров, слабый гололед», — сообщил сайт ведомства.

В МЧС напомнили, что туман опасен для всех участников дорожного движения. Для безопасности водителям необходимо снизить скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходы должны быть предельно внимательны на переходах.

При гололеде лучше вообще воздержаться от поездок на личном транспорте. На улице нужно обратить внимание на электропровода, которые могут оборваться от тяжести льда. Любые слабозакрепленные конструкции могут нанести травмы.

Такая погода опасна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой. Им лучше вообще воздержаться от выхода на улицу.