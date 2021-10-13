Жителей Подмосковья предупредили о сильных дождях

Сильные дожди обрушатся на Московскую область с вечера среды, 13 октября, и продлятся до утра пятницы. Гидрометцентр предупредил о «желтом» уровне погодной опасности.

Предупреждение действует с 21:00 среды, 13 октября, до 9:00 пятницы, 15 октября.

«Степень интенсивных опасных явлений: „желтый“ — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении синоптиков.

Осадки придут и в Москву, но будут умеренными. Днем в ближайший четверг воздух в столичном регионе прогреется до +9…+11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4...+6 градусов. Пришедшие в Московскую область дожди будут сопровождаться порывами ветра до 12−17 метров в секунду.