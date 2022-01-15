Жителей Подмосковья предупредили о сильной метели с порывами ветра 15–18 метров в секунду. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.

Такая погода продлится до конца субботы, 15 января. Жителей призвали не забывать о правилах безопасности. Не стоит находиться или парковать автомобиль около шатких конструкций и линий электропередач.

В такую погоду на машине вообще не стоит ездить и самый лучший вариант — убрать ее в гараж, пока метель не закончится.

Также сильный ветер и небольшой снег, возможно, метель начнутся в Москве на следующей неделе. Температура упадет до −12 градусов 19 января, в православный праздник Крещения Господня.

А 17 января ожидается −1…−3 градуса, во вторник — −1…−6 градусов, а в среду похолодает до −12 градусов.