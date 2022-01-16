Жителей Подмосковья предупредили о морозах на Крещение

На Крещение, по традиции, ударят морозы, но не такие страшные. О том, насколько опустятся столбики термометров в Москве и Подмосковье, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он написал об этом в Instagram.

Ночью 19 января на юге и востоке Подмосковья температура составит -7…-12 градусов, на западе и севере -12…-17 градусов. Настоящие крещенские морозы — в самых северных округах, где прогнозируется до -20 градусов, но из-за ветра это будет ощущаться, как -25 градусов. Днем в среднем по области ожидается -7…-12 градусов. Возможно, вечером выпадет немного снега.

В Москве на Крещение ночью ожидается до -10…-12 градусов, днем потеплеет до -7…-9 градусов. Такая погода в целом соответствует многолетним климатическим показателям, отметил Тишковец.

В понедельник, 17 января, будет снегопад — обрушится мощный североатлантический циклон. Ночная температура составит -2…-7 градусов, днем не ниже -5 градусов. Во вторник снег усилится, похолодает до -1…-6 градусов ночью и до -3…-8 градусов днем.