Жителей Подмосковья предупредили о майских заморозках

Ночное похолодание прогнозируется в ближайшие дни в ряде регионов европейской части России, в том числе в Московской области. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура воздуха опустится до −1…−4 градусов, отметил синоптик.

Заморозки ожидаются в Ростовской, Волгоградской, Московской, Курской, Тверской областях и ряде других регионов.

«Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии до одного-трех градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до −3 градусов. Они будут также на юге Приволжского федерального округа», — сообщил Вильфанд.

Заморозки будут 5 и 6 мая во все Центральном федеральном округе, похолодает до −3…−4 градусов, отметил метеоролог. Он заявил, что май весьма переменчивый месяц, стоит быть готовым к чередованию теплой и холодной погоды.

«Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла, и теперь все время будет только тепло», — пояснил Вильфанд.