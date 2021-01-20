Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде

В Московской области 21 января ожидается снегопад, который к пятнице, 22 января, превратится в ледяной дождь. Водителям нужно быть предельно аккуратными в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Также прогнозируют потепление до +1... +3 градусов, что на восемь градусов выше нормальных январских температурных показателей. Ветер южных направлений четыре-семь метров в секунду с порывами до 11-13 метров в секунду», — приводит сайт правительства Московской области текст сообщения министерства.

В связи с неблагоприятным прогнозом дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности. При необходимости перед ненастьем дороги обработают противогололедными материалами. Оперативный штаб круглосуточно следит за погодно-дорожной ситуацией в регионе. Спецтехника находится наготове.

В подмосковном Минтрансе призвали всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.