Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

Синоптики объявили в Подмосковье экстренное предупреждение. В области ожидается дождь и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Жителям посоветовали убрать вещи с балкона и со двора. Также в такую погоду желательно не оставлять машину под деревьями. Пешеходами тоже стоит обходить слабо установленные конструкции, деревья, мосты, линии электропередач.

Также эксперты напомнили, что при грозе нельзя прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом и металлическими конструкциями. Для этого больше подойдут кустарники — туда молния никогда не попадет. Жителям сел необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. В это время желательно не топить печь.

Синоптик Евгений Тишковец ранее пообещал жителям Москвы и области в воскресенье «летний коктейль» с июльским теплом, грозой и ливнем с градом, а также сильным ветром. По данным специалиста, эти показатели характерны для июля. Ливни тоже будут «классическими июльскими». За несколько часов в столице выпадет около пяти миллиметров осадков, местами возможен и град.