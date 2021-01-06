Жителей Подмосковья предупредили о гололедице

«При гололедице водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, нужно убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупредили, что при гололедице осторожными должны быть и пешеходы. Ходить по улице нужно не торопясь и наступать на всю подошву. Пожилым людям лучше взять с собой трость с резиновым наконечником.

При гололеде лучше вообще воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам необходимо обратить внимание на электропровода, которые могут оборваться от тяжести льда. Любые слабозакрепленные конструкции могут нанести травмы.