Жителей Петербурга предупредили об окончании «декабрьских запасов солнца»

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что Санкт-Петербург в декабре будет видеть мало солнца. Небо затянет облаками.

«Санкт-Петербург: декабрьские запасы солнца подходят к концу», — написал он в Facebook.

По его словам, 10 декабря, антициклон постепенно уменьшит воздействие на погоду в Петербурге. В небе появятся облако, но обойдется без осадков. Термометр будет показывать -2…-4 градуса, по области ожидается -1…-6 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут 3-8 метров секунду. Атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба, что является превышением нормы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле возмущенное, возможны слабые магнитные бури», — добавил метеоролог.

Что касается Москвы, то в городе будет ощущаться «влияние западной периферии антициклона. Температура 10 декабря составит -4…-6 градусов, в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до -8 градусов. Атмосферное давление упадет до 760 миллиметров ртутного столба, хотя все равно это выше нормы. В четверг возможна небольшая облачность, но осадков не ожидается. Потепление может прийти в российскую столицу в начале следующей недели.