Жителей Пермского края предупредили о резком похолодании

Снег, а также резкие перепады температуры начнутся в Пермском крае. Такой прогноз опубликовали на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Об этом сообщило URA.ru.

«На предстоящей неделе в Пермском крае сохранится неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха и избытком осадков», — отметили на сайте.

Температура воздуха составит от -2 до -23 градусов. При этом оттепелей жителям региона ожидать не стоит.

В первые дни недели температура воздуха днем составит -4 до -9 градусов. В среду станет немного теплее — от 0 до -5 градусов. В четверг же температура воздуха вновь опустится и составит от -3 до -8 градусов. В пятницу температура будет варьироваться на отметке от -2 до -7 градусов.