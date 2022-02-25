Жителей Перми предупредили о грядущем потеплении

Теплая погода придет в Пермский край. При этом она продержится до конца зимы. Об этом сообщило URA.ru.

Температура, согласно данным синоптиков, не упадет ниже -2 градусов. При этом уже в воскресенье она достигнет отметки в +1.

«Последние выходные февраля ожидаются теплыми. В субботу Пермский край окажется на северо-западной периферии антициклона с центром над Казахстаном. Пройдет небольшой снег», — сказано на сайте проекта «Метеоролог и Я».

При этом жителям региона стоит ожидать оттепели в южных и центральных районах края.