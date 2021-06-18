Жителей Омской области предупредили о шторме с крупным градом

Сильный ветер с ливнем и градом ожидается в Омской области. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на МЧС.

Синоптики уточнили, что в регион придет циклон, который станет причиной опасной погоды. Порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду. Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности.

«Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, не паркуйте под ними автомобили», — рассказали в ведомстве.