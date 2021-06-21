Жителей Новосибирска предупредили о нашествии мошек

Ученый секретарь, кандидат биологических наук института СО РАН Людмила Петрожицкая рассказала Mk.ru, что в Новосибирской области ожидается нашествие мошек-кровососов и комаров. Это произойдет в следующем месяце.

Пик активности мошек придется на июль, когда повысится температура в реке Обь, сообщила специалист. В водоемах насекомые откладывают личинки. Мошки наиболее активны утром и вечером, днем, в пик жары, они предпочитают не показываться, добавил «Царьград».