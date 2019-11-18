Жителей нескольких регионов России ждут аномальные холода

Северу европейской территории России, Уралу и Сибири стоит готовиться к аномальным холодам. Погоду в этих регионах определят холодные циклоны. В некоторых из них воздух остынет до -40 градусов.

Прогноз на ближайшую неделю дала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Коми и Архангельской области столбики термометров ночью остановятся на отметке в -16…-21 градус. Днем ожидается 7-12 градусов ниже нуля. Такие показатели ниже установленной для ноября нормы на семь градусов.

Синоптики обещают, что на Урале в ночные часы ожидается -24…-29 градусов. В светлое время суток температура будет несколько выше — около 16-21 градуса мороза. Подобный температурный фон тоже ниже нормы. Специалисты отмечают, что разница составляет минимум 12 градусов.

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Аномальные холода обещаны и югу Западной Сибири. Во вторник на этой территории ночью ожидается -17…-22, днем — -11…-16. А к середине недели столбики термометров ночами будут показывать 22-27 градуса ниже нуля, днем — до -21.

Холоднее всего будет в Иркутской области, где ночью ожидается температура в -40 градусов и ниже.

Хабаровский и Приморский край, возможно, накроют сильные осадки. К середине недели немного потеплеет на Дальнем Востоке, но к выходным холода снова возьмут свое.

В московском регионе синоптики допускают похолодание до -8 градусов с 20 на 21 ноября. Температура воздуха до конца недели будет колебаться в районе нулевой отметки.