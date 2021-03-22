Жителей нескольких регионов России предупредили о риске прорыва дамб при половодье

Прорывы дамб и подтопление населенных пунктов возможны в пяти регионах России при прохождении весеннего половодья. Также в некоторых местах РФ существует повышенный риск схода лавин. Об этом сообщили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«На территории Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и юга Сибирского федеральных округов при прохождении весеннего половодья возможны прорывы дамб искусственных прудов-накопителей на малых реках c последующим подтоплением инфраструктуры близлежащих населенных пунктов», — сообщили в институте. Заявление процитировал ТАСС.

Специалисты ВНИИ напомнили, что два года назад на юге Красноярского края после таяния снега и осадков произошел прорыв одной из дамб каскада водохранилищ на реке Сейба. Тогда 17 человек погибли, еще 27 пострадали. Поселок рабочих золотодобывающего прииска полностью был разрушен.

Теперь после последнего прогноза экспертов руководство регионов и МЧС должны вести мониторинг за развитием паводковой обстановки. При необходимости можно будет развернуть дополнительные гидропосты, а также проверить состояние искусственно созданных ГТС и готовность работы систем оповещения населения.

На этой неделе институт прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных со сложностями в движении транспорта на Камчатке, Магаданской и Оренбургской, Сахалинской областях, на юге Чукотского автономного округа и Красноярского края. Сложности могут возникнуть из плохой погоды — тумана, метели, сильного снега и гололедицы.