Жителей нескольких регионов предупредили об опасных дождях. Они могут размыть горные породы

Сильные дожди ожидаются на этой неделе в Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа. Осадки могут привести к разрушению горных пород, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в Краснодарском крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа», — заявили в институте.

По словам ученых, на экзогенные геологические процессы влияют вода, воздух, изменения температуры, снег и живые организмы. Горные породы могут размываться, а также подвергаться выветриванию и водной эрозии.

В связи с прогнозируемой непогодой региональным органам исполнительной власти рекомендовали оповестить население о высоких рисках чрезвычайных ситуаций. Еще власти призвали принять меры для минимизации ущерба от опасных гидрометеорологических явлений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что российских курортах начался бархатный сезон. Но в этом году он будет не таким продолжительным, как в прошлом.