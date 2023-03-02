Экология 02 марта 2023, 09:39 Жителей Москвы предупредили о возвращении арктических холодов в марте Синоптик Тишковец предрек возвращение арктических холодов в Москву в марте РИА «Новости»

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Арктические холода вернутся в Москву марте, метеорологическую весну жителям столицы не стоит ждать раньше апреля. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в пятницу, 3 марта, в столичный регион придет оттепель. Но она будет непродолжительной и снова уступит место холодам.

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«Плюсовые температуры ожидаются, но рассчитывать на приход весны не надо, март холодный у нас будет», — подчеркнул Тишковец.

Он отметил, что из-за возврата арктических холодов метеовесны москвичам придется ждать еще долго — не раньше начала апреля.

В четверг вечером в российской столице облачную погоду сменит снегопад, при температуре от-1 до -3 градусов. Атмосферное давление снизится и составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» предупредил, что по-настоящему весенней погоды до конца марта ждать не стоит.