Жителей Москвы предупредили о мощном порывистом ветре

Вечером 20 ноября в Москве сохранится сильный ветер — он ослабеет лишь к 21:00. Об этом сообщили в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

«Сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранится до 21:00. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — написано в сообщении.

Там отметили, что москвичам стоит приготовиться к возможной гололедице — ее появление может быть связано с колебаниями температуры за окном от -1 до +1 градуса.

Городские службы все еще мониторят улично-дорожную сеть. Состояние опасных для движения участков дорог находится под особым контролем.

Сегодня в Москве и Подмосковье готовились к мощному снегопаду. Синоптики обещали, что он станет самым сильным за последние 70 лет. Как выяснилось, пик этого погодного явления уже прошел, но жители столичного региона его не заметили.