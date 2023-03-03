Экология 03 марта 2023, 08:42 Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и оттепели 3 марта Синоптик Леус: мокрый снег и оттепель ожидаются в Москве 3 марта РИА «Новости»

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Днем 3 марта в Москве ожидается облачная погода и небольшой мокрый снег, температура повысится до +2 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Небольшие осадки и оттепель. Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона», — рассказал Леус.

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По его словам, циклон наполнили обширные поля облачности и очаги осадков. Поэтому погода в столице в пятницу будет облачной, пройдет небольшой мокрый снег.

Температура воздуха вырастет до 0…+2 градусов, по области до -2…+3 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 4–9 метра в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и останется на отметке 736 миллиметров ртутного столба.

Синоптик обратил внимание, что в субботу, 4 февраля, в столичном регионе пройдет снег при температуре около 0 градусов.

Ранее метеоролог рассказал об изменениях московского климата.