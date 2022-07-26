Жителей Москвы предупредили о ливнях и граде 26 июля

Ливни обрушатся на Москву в ближайшие пару часов, сообщили в столичном МЧС. Горожан призвали не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра и снизить скорость на дорогах.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 26 июля местами по городу Москве ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду», — рассказали в МЧС.

В министерстве призвали автомобилистов к внимательности, а пешеходам рекомендовали не укрываться от непогоды под деревьями.

Накануне в Москве прошел сильный ливень. За несколько часов в столице выпала почти половина месячной нормы осадков. Из-за проливного дождя движение на городских улицах практически встало.