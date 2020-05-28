Жителей Москвы предупредили о грозе с градом 29 мая

Грозовые дожди с градом ожидаются в пятницу, 29 мая, в Москве. Порывы ветра во время ненастья будут достигать 20 метров в секунду. В столичном главке МЧС призвали соблюдать правила безопасности в такую погоду: водителям необходимо держать дистанцию и не гнать, а пешеходам не прятаться от ливня под деревьями и шаткими конструкциями.

«В связи с выходом южного циклона на территорию Москвы 29 мая 2020 года, с 09:00 до 21:00, ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах гроза, град. При грозе усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду», — сообщила пресс-служба ведомства.

Во время грозы водители должны соблюдать дистанцию и скоростной режим. Вспышки молнии могут ослепить и дезориентировать водителя и спровоцировать аварию. В такую погоду нельзя купаться в водоемах и рыбачить. От ливня лучше прятаться в зданиях, а не под деревьями и шаткими конструкциями.

Из-за надвигающегося циклона Гидрометцентр России объявил 29 мая в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности.

28 мая в столице до +20 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, умеренный.