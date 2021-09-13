Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

Москву в ближайшие часы накроют гроза с дождем и сильный ветер. Непогода будет наблюдаться в столице до полуночи, предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 сентября в Москве ожидаются гроза с дождем, усиление ветра порывами до 16 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

Во время непогоды спасатели призвали водителей снизить скорость движения и держать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также рекомендуется воздержаться от внезапных маневров на дороге и не парковать автомобиль рядом с деревьями. Не стоит укрываться под деревьями и пешеходам. В ведомстве посоветовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Ранее метеоролог Михаил Леус сообщил, что понедельник, 13 сентября, станет самым теплым днем месяца. До конца месяца в городе будет наблюдаться относительная сухая, но прохладная погода. Воздух днем будет прогреваться до +9...+14 градусов.