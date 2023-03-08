Экология 08 марта 2023, 19:27 Жителей Москвы предупредили о гололедице Комплекс городского хозяйства Москвы: в ночь на 9 марта воздух в столице прогреется до 0 РИА «Новости»

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В ночь на 9 марта в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили представители комплекса городского хозяйства Москвы. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 марта ожидается переход температуры воздуха через SC 0 градусов", - рассказали они.

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По словам представителей ведомства, значения столбиков термометров будут колебаться между положительными и отрицательными значениями. Такие погодные условия могут привести к образованию гололедицы.

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Также представители комплекса городского хозяйства Москвы сказали, что сотрудники местных служб уже ведут работы в соответствии с регламентом и погодными условиями.

Кроме того, ведомстве обратились и к автомобилистам. Тех призвали быть более сконцентрированными и внимательными на дорогах общего пользования. Также автомобилистов попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Такая мера предосторожности снизит риск аварии.