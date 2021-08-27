Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об облачной погоде в пятницу

В пятницу жителей Москвы и Подмосковья ждет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха прогреется до +23 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня, 27 августа, в столице облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха — + 21…+23, в Подмосковье будет +19…+24», — сказал Синенков в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что ветер ожидается восточный — четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что считается выше нормы.

Роман Вильфанд пообещал накануне, что в Москве до конца лета дневная температура будет достигать +25 градусов. Ночью будет в районе +13…+15 градусов.

Синоптики ранее предупредили жителей Санкт-Петербурга о том, что сентябрь в Северной столице станет самым холодным с 2008 года. В первую неделю сентября температура воздуха составит около +10 градусов. Иногда воздух будет прогреваться до +11…+16 градусов.