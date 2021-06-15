Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об аномальной жаре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал сайту телеканала «Звезда», что в московском регионе сохраняется вероятность локальных гроз и коротких дождей. По его словам, они станут предвестниками аномального тепла.

Леус предупредил, что холодный фронт пройдет по региону в ночь на 16 июня. Однако на фоне повышенного атмосферного давления существенного влияния на погоду он не окажет. Начиная с пятницы, она будет сухой и малооблачной,

«В пятницу 27-29 градусов выше ноля, а в выходные +29...+31 градус, по области до +32 градусов тепла», — уточнил собеседник издания.

Пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется в такую погоду уделять своему здоровью особое внимание.