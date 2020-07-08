Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о температурном градиенте

Жители московского региона станут свидетелями необычного климатического явления — температурного градиента. Так, в некоторых районах будет жарко, а в других — воздух сильно охладится.

Как объяснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, все дело в прохождении холодного воздушного фронта. Он придет с запада.

По словам синоптика, в среду в Москве будет +26…+28 градусов, на востоке Подмосковья— до +33 градусов, а на западе — температура снизится и составит +18… +23 градуса.

«Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», — отметил Вильфанд.

Вечером 7 июля погода в российской столице и области резко ухудшилась. На смену зною пришла гроза, дожди и сильные порывы ветра. Впрочем некоторые пользователи Сети заметили, что ливень стал долгожданным освобождением от изнуряющей жары.

Однако где-то непогода принесла не только прохладу, но и разрушения. Например, на станции МЦД Тушинская обвалилась крыша. Она рухнула прямо на платформу. В Путилкове сильный ветер поднял женщину в воздух и кинул на дорогу. Пострадавшую госпитализировали.