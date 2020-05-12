Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре

Несмотря на теплую погоду, жителей московского региона 12 и 13 мая ждет сильный порывистый ветер. Необходимо быть крайне внимательными и осторожными во время непогоды.

«В Москве до конца дня действует экстренное предупреждение — ожидается сильный ветер с порывами до 16-21 метров в секунду. Будьте осторожны, не паркуйтесь и не укрывайтесь под билбордами и деревьями», — сказано в Twitter ГКУ «Центра организации дорожного движения».

Также предупреждение о сильном ветре действует в Подмосковье с 11:00 12 мая до конца следующего дня. Кроме ветра, может быть кратковременный дождь. На западе области ожидаются сильные осадки, а местами пройдут грозы.

Жителям рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости и обходить шаткие строения. Водителям не стоит парковать машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что днем 12 мая воздух прогреется до +24…+26 градусов. При этом может быть ветрено и дождливо. Похолодание начнется 13 числа, когда в столице столбики термометров ночью опустятся до +3…+5 градусов, а по области будет +1…+6 градусов. Днем ожидается около +10 градусов.